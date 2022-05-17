改善空品 中市結合AI取締未定檢機車、烏賊車

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）為改善空氣品質，台中市環保局長陳宏益今天在市政會議中指出，環保局利用車牌影像自動辨識系統，並結合人工智慧（AI）技術進行未定檢機車及自動判煙等科技取締烏賊車。

台中市長盧秀燕今天主持線上市政會議時指出，改善空污是她對台中市民最大的承諾，也是全市府總動員的工作，相信數字會說話，環保局有信心預計今年底台中PM2.5（細懸浮微粒）平均值會符合國家標準15微克，這是艱巨的挑戰，但市府會全力以赴，希望市民每天都能呼吸到好空氣。

陳宏益在會中專案報告時表示，環保局運用全國首創利用車牌影像自動辨識系統，並結合人工智慧（AI）技術，進行未定檢機車及烏賊車自動判煙與空品感測器物聯網輔助，展開智慧執法，這2項創新技術更代表台中市參加「2022全球智慧50大獎」，入選全球50大智慧城市科技應用項目。

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由於台中港空氣品質維護區移動污染源管制措施將於民國112年9月23日起生效，陳宏益指出，為配合全國各商港管制一致性，環保局優先要求1、2期大型柴油車進入台中港管制區時，須具有1年內有效排煙檢驗合格紀錄。

陳宏益表示，市府並以大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法、大型柴油車汰舊換新補助辦法等協助車主進行改善，去年台中市車輛汰舊換新補助數為1355輛，車輛調修補助數為635輛，2項成效皆為全國第2。（編輯：陳仁華）1110517