台東某監所5員工確診 累計7機構群聚感染

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東某監所今天有5名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），收容人則未感染，目前台東共有7間人口密集機構發生群聚事件。

台東縣政府衛生局長黃明恩今天下午舉行台東防疫線上記者會。他表示，台東縣今日新增405名確診者，338名民眾戶籍或居住地分在台東、67名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0至99歲。現累計4447人確診；接觸者現管人數2484名。

黃明恩進一步說明，台東目前有7間人口密集機構發生群聚，包括台東馬偕醫院、5間養護機構，以及今天新增的監所。

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養護機構和台東馬偕醫院疫情趨緩，有關某監所部分，今天5名確診個案皆為員工，縣政府相關單位皆已告知單位落實分艙分流、人員健康管理及手部清潔，及相關接觸者定期採檢，如快篩陽性個案立刻安排醫療院所評估針對有中重症風險個案盡早提供抗病毒藥物。

另外，黃明恩表示，近日發現有以台東縣衛生局名義給予網址或語音連結，要求購買防疫卡的不實訊息及電話，此均屬詐騙的行為與訊息，若民眾接到有疑慮的電話或訊息，請先多方查證。（編輯：謝雅竹）1110517