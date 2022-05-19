南投確診破千例 6歲以下兒童設就醫綠色通道

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣COVID-19確診個案今天破千例，另有竹山鎮88歲男性、集集鎮99歲男性因染疫死亡，共通點都是沒打疫苗；另外，為照顧6歲以下兒童，縣內4家醫院即起設置就醫綠色通道。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布1026例確診個案，截至昨天，居家照護人數2037例，縣府衛生局發布新聞稿表示，南投縣新增2名死亡案例，全縣累計3人染疫身亡，呼籲老人家打滿疫苗，至少可降低中症、重症發生機率。

衛生局指出，新增死亡案例都是「阿公級」老人家，一名是竹山鎮88歲男性，有中風、癲癇、高血壓病史，另一人是集集鎮99歲男性，有失智、心臟病史，共通點是這2人都沒有施打疫苗。

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南投縣6歲以下兒童截至昨天共408人確診，衛生局為照顧6歲以下學齡前兒童，南投縣4家醫院即日起推出「就醫綠色通道」，也就是學齡前兒童就醫防疫急門診，由兒科專科醫師看診，包括衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、台中榮民總醫院埔里分院，另草屯鎮佑民醫院也有小兒科診療服務。

衛生局也傳授「防疫祕笈」包含疫苗打好打滿、戴好口罩並盡量避開人潮、備好家庭快篩試劑、確診者善用視訊醫療、善用6歲以下兒童就醫綠色通道、把握5天抗病毒藥物投藥期、痊癒後注意是否有後遺症如神經系統等，須進一步追蹤治療。（編輯：陳仁華）1110519