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新北外送平台條例三讀通過 未投保最高罰10萬

2022/5/19 16:44（5/19 17:04 更新）
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新北市外送平台業者管理自治條例19日正式三讀通過，未來平台業者應為外送員投保，颱風天應停止服務，並應提供職業安全、交通及食品安全衛生教育訓練；若業者未替外送員投保，最高將可處新台幣10萬元罰鍰。（新北市勞工局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月19日
新北市外送平台業者管理自治條例19日正式三讀通過，未來平台業者應為外送員投保，颱風天應停止服務，並應提供職業安全、交通及食品安全衛生教育訓練；若業者未替外送員投保，最高將可處新台幣10萬元罰鍰。（新北市勞工局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月19日
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（中央社記者沈佩瑤新北19日電）新北市外送平台業者管理自治條例今天在新北市議會三讀通過，未來業者需揭露每單報酬，若未替外送員投保，最高可處10萬元罰鍰。市府勞工局表示，函報行政院核定後公布施行。

新北市政府勞工局發布新聞稿指出，「新北市外送平台業者管理自治條例」計有19條條文，凡在新北登記營業或所屬外送員在新北市服務，均為條例的管制對象。

勞工局表示，未來平台業者應為外送員投保，颱風天應停止服務，並應提供職業安全、交通及食品安全衛生教育訓練。

市府勞動檢查處進一步說明，未來業者如未替外送員投保勞保及職災保險，必須提供至少新台幣300萬的意外失能或死亡保險，及實支實付或日額給付的意外傷害醫療保險，違者可處3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

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此外，條例中明訂，業者「應向外送員揭露每筆訂單報酬的計價方式」，作為接單與否的考量，為外送員權益提供更透明、更完整的法制化保障。

勞工局表示，至於草案「12小時工時上限」條文，原是希望比照勞基法，避免外送員過勞，同時提高其他用路人安全，但議員認為此舉將導致外送員跨平台服務，以賺取預期收入，結果難以達成避免過勞，也侵害外送員自由勞動的權益，因此在二讀審查時刪除該條文。（編輯：張銘坤）1110519

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