壽山動物園的瀕危巨獸 「阿里」調皮偷襲鏟屎官

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）今天是國際瀕危物種日，非洲草原象「阿里」1978年來到壽山動物園，歷經情同手足的「安妮」死亡、保育員退休，如今在新生代保育員照顧下活力十足，還會調皮偷襲「鏟屎官」。

每年5月第3個星期五是「國際瀕危物種日」，今年正好在5月20日。壽山動物園今天發布新聞稿介紹，國際自然保護聯盟（IUCN）2020年更新「瀕危物種紅色名錄」，把非洲森林象列為極度瀕危級、非洲草原象列瀕危級，壽山動物園就有一隻非洲草原象「阿里」。

壽山動物園說，「阿里」乘載著許多大小朋友的童年回憶，雖然已49歲，但在保育員悉心照顧下仍活力十足，在新動物園完工後，民眾就能再次一睹牠的風采。

「阿里」聽起來很像男生，但其實是母象，園方說，1978年阿里才5歲，和非洲象「安妮」一起從美國來到壽山，原以為是引進一公一母，沒想到誤認性別多年，2007年才發現阿里竟是女兒身。朝夕相處的阿里和安妮情同手足，安妮2003年病逝，阿里花了好長一段時間才走出低潮。

阿里和「大象爸爸」保育員張永興朝夕相處近40載，張永興退休後交棒給其他保育員照料，剛開始阿里還用獨特的方式，考驗保育員能否勝任照養，如無預警甩鼻，看保育員是否畏懼。最終保育員林裕強的細心和耐心照料，取得阿里的信任，阿里也會在用餐時間張嘴撒嬌，希望林裕強親自餵食。

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林裕強說，每天一早化身「鏟屎官」，清理阿里房間地上厚厚一層排泄物和牆上潑糞「抽象畫」，還要不時注意阿里是不是使出偷襲絕活，要用敏捷身手閃躲，以免被噴得滿身腥。阿里的調皮不只這一樁，沖澡時，趁機偷喝水，也會踩水玩鬧，再用鼻子享受戲水樂趣。

園方表示，台灣目前僅有3隻非洲象，除阿里之外，另2隻在台北市立動物園。因非洲象是瀕臨絕種野生動物，輸出入受到嚴格管制，未來這3隻大象若凋零，台灣可能就見不到非洲象了。壽山動物園表示，會悉心照料阿里，讓阿里的溫馨故事能持續下去，並肩負起生命教育使命，讓民眾走進壽山動物園，就是幸福回憶的起點。（編輯：郭諭儒）1110520