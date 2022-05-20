民進黨辦彰化議員初選 北斗區、二林區有爭議

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）民進黨彰化縣黨部辦理北斗區、二林區縣議員初選民調，結果今天出爐，可能出局的北斗區現任議員黃盛祿認為初選不公平，參加二林區初選的陳光輝也指出有電話干擾、違規宣傳。

迎戰2022年地方選舉，民進黨彰化縣黨部辦理彰化縣議員第7選區（北斗區）、第8選區（二林區）初選電話民調，今天公布排名結果，但都出現爭議，參與北斗區初選的現任縣議員黃盛祿恐意外出局，他下午透過臉書（Facebook）表示，這是一場不公平的黨內初選。

黃盛祿指出，從彰化縣黨部選定特定民調公司開始，到這區3人選2人，卻因人設事的婦女保障名額，再到縱容女性參選人形同棄選般公然呼籲「灌票」給對手，完全破壞公平競爭原則，大大傷害民進黨，他不能接受不公平的黨內初選，嚴重傷害公平正義原則。

北斗區包含田尾鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉，民進黨現任議員為黃盛祿、江熊一楓。江熊一楓17日前往彰化地檢署控告同黨議員黃盛祿誹謗等罪，當時江熊一楓認為，黃盛祿指她錄音、錄影推薦參加同區初選的李俊諭行為是「選假的」，她名譽受損因此提告。

針對北斗區初選爭議，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富說，議員初選民調昨晚進行，3人角逐2席，今天公布結果，回鍋參選的前議員李俊諭獲得23.34%為最高，其次現任議員黃盛祿獲23.04%，僅差距0.3%，江熊一楓獲10.05%，呼籲堅守民進黨競而不爭，初選後大團結的中心理念，若參選人有異議，也歡迎提出申覆。

二林區包含芳苑鄉、二林鎮、大城鄉、竹塘鄉，這區民進黨現任議員是洪騰明，另有洪子超、陳光輝參加初選，3人選2人，民進黨彰化縣黨部透過訊息表示，二林區參選人陳光輝指稱有電話干擾及民調當晚有其他參選人宣傳車仍違規廣告，因此，雖宣布民調結果，但產生爭議，仍須調查釐清真相後，才正式公告提名。

參加北斗區初選為李俊諭、黃盛祿、江熊一楓，將提名2席，含1席婦女保障名額，換言之，最後應由李俊諭、江熊一楓被提名；二林區初選為洪騰明、洪子超、陳光輝，3人登記將提名2席，民調排名依序為洪子超、洪騰明，陳光輝排名第3可能出局。（編輯：黃世雅）1110520