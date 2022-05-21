新北海砂屋自治條例首開鍘 淡水2社區強制停用

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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）新北市海砂屋自治條例今年4月1日上路，市府昨天對淡水區2棟海砂屋社區發出勸導函成首例，限期於9月中旬搬離，屆期未停用的住戶，最高可處新台幣6萬元罰鍰，可按次處罰。

新北市政府工務局今天發布新聞稿指出，為維護市民居住安全、加速海砂屋重建速度，新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例於今年4月1日起實施。

海砂屋一旦達到限期停止使用標準時，市府將邀請專家學者及各相關單位審查，依照建物耐震能力、抗壓強度、重建整合程度及執照申請等情形，整體考量後排定優先停用對象，後續依建築法要求建築物所有權人停止使用。

工務局表示，新北市目前列管的海砂屋尚有75件未拆除，其中達停止使用標準的海砂屋共計53案，10日召開首次審查會議，擇定淡水2棟海砂屋社區為優先執行對象，昨天發出勸導單。

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工務局長詹榮鋒說，淡水2海砂屋社區預計在今年6月中旬正式進入停用程序，限期於9月中旬搬離，違者將依自治條例，處以5000元以上、6萬元以下罰鍰，並得按次處罰，必要時得依行政執行法規定停止供水、供電。

工務局強調，高氯離子建築物影響居住安全甚鉅，如社區經鑑定為高氯離子建築物，住戶應依建築法盡速協調整合重建事宜，遠離有安全疑慮的居住環境，如有需要，也可透過新北住宅與都市更新中心協助重建。（編輯：方沛清）1110521