廖老大稱飲料店遭連續稽查 中市府：民眾檢舉

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（中央社記者蘇木春台中22日電）網紅「廖老大」昨天在網路直播中批評，新開的飲料店遭台中市衛生局多次稽查，且選擇性辦案；台中市政府今天表示，案件為民眾檢舉依規定稽查，查獲多項缺失，將依規定複查。

被稱為「廖老大」的汽車零件商廖志賢，因自費改裝的「打龜號」，以8.72秒成績拚贏中國網紅「杰爺」，引發各界關注。廖志賢平時常在臉書上直播聊時事，幽默與在地性格，引起許多網友追蹤。

廖志賢在台中市南屯區新開的飲料店爆紅，他昨天晚間卻在直播中批評，台中市政府衛生局多次稽查飲料店，卻選擇性辦案，認為自己遭政治迫害。

台中市政府今天發布新聞稿表示，此案因民眾檢舉業者經營的飲料店，是否有食品登錄及店內所使用的茶葉、加工品是否來自有工廠登記證的加工廠等食安事項，市府接獲檢舉案後，依照台中市政府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點，及食安法等相關規定進行食安稽查，並無連續稽查。

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衛生局說明，此案稽查結果共有未出示體檢報告、冷藏櫃內個人物品未專區放置、未穿戴工作帽等缺失項目，限期改善日期為5月31日，衛生局食安處將依既有流程，擇期前往複查。

台中市府強調，近日因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫量能趨於飽和，衛生局已特意調整平日業務比例，集中在防疫量能上，呼籲有社會影響力和聲量的業主，能體察基層防疫量能飽和，還要加班到半夜服務確診市民的辛勞。（編輯：黃世雅）1110522