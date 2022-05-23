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竹縣改造4座公園融入故事 花蝸牛猴鳥化身童趣

2022/5/23 16:01
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣府以大王花、小蝸牛之家、小猴森林、五色鳥樂園為主題，改造4座公園，今天開工，新竹縣長楊文科指出，盼民眾到公園，宛如翻閱不同的故事繪本，也感受童趣。

楊文科今天透過新聞稿表示，竹縣府舉行竹北4座公園開工典禮，這4座公園以繪本為主題進行串聯，也讓每座公園遊戲場，成為竹縣在地特色的童趣造型設施。

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新竹縣政府產業發展處長陳偉志指出，這次改造的4座公園，分別為竹北兒22、兒24、公25及公兒26，為融合在地景觀風貌，改造時保有原本的林蔭綠意，同時融入童趣主題，例如大王花、小蝸牛之家、小猴森林及五色鳥樂園等。

陳偉志說，4座公園將設置大王花造型遊戲組、蝸牛主題遊具、小猴鞦韆與攀爬繩、五色鳥造型爬網等遊戲組，讓各年齡層民眾到公園，宛如翻閱不同的故事繪本，感受到不同的感官體驗，預計今年底至明年初完工。（編輯：戴光育）1110523

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