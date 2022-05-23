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澎湖確診案例 以學生族群比例高

2022/5/23 16:46
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（中央社澎湖縣23日電）澎湖縣政府今天公布新增147例確診，皆為輕症，暫停實體授課的學生有31例最多，累積確診案例達1606例。

澎湖縣政府表示，全縣高中職以下學校今天停止實體課程至27日，澎湖科大則暫停至6月18日，但今天新增的確診案例，學生占31例，其中澎湖科大8例最多、馬公高中5例、澎湖海事3例，國中小（含幼兒園）15例，校方均已完成清消。

澎湖縣政府指出，在確診案例147例中，除2例外籍人士，收治在集中檢疫所外，其餘145例均是澎湖籍，採申請居家照護，確診人數仍以20至29歲年齡層35人最多，年紀最小的是10個月大的男嬰、年紀最長的為93歲女性，皆為輕症。

澎湖縣政府統計，澎湖今天新增147例，累積達1606例，不過也有848例出院解隔，收治有758例，所幸都屬輕症。

澎湖縣政府指出，中央流行疫情指揮中心放寬納入離島居民「快篩陽即確診」對象，只要使用家用快篩檢測陽性，經醫師診斷視訊確認後視同確診，免做PCR，全縣26家公私院所即提供抗毒藥劑。（編輯：黃世雅）1110523

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