早餐店老闆娘確診外出 中市衛生局要罰

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市北區一家早餐店老闆娘確診卻仍出現在早餐店現場。台中市政府衛生局前往稽查，發現老闆娘居家隔離期間仍外出，且早餐店環境遭亂，要求限時改善，依法開罰。

台中市北區這家頗具盛名早餐店，劉姓老闆娘快篩陽性，疑隱匿未通報，有民眾認為現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，做生意應有職業道德，快篩陽性也應依防疫措施居家隔離，不應讓客人暴露在確診風險中。

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台中市政府衛生局今天表示，經查劉女21日確診，今天仍應在居家隔離期間。食品藥物安全處人員現場稽查，發現她仍在早餐店，擅離居家隔離場所。後續待居家隔離期滿，在聽取陳述意見後，將依違反傳染病防治法，裁處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

另外，現場稽查環境發現多項不符合「食品良好衛生規範準則」項目，包含儲藏區及煎台開關與煎台地面不潔、冰箱內部及表面不潔，部分食材未覆蓋、私人食品不符規定、作業區廢棄紙箱堆置、食材未離地放置、免洗餐具表面有落塵等缺失，已要求限期改善完成。（編輯：孫承武）1110523