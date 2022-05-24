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台中確診數逾台北 盧秀燕：全力以赴做好防疫

2022/5/24 17:25
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市今天確診數超過台北市，緊追在高雄市後面，台中市長盧秀燕表示，中央評估疫情發展特色，北部流行後換中南部，「每個人都要加強防疫」，全力以赴，做好防疫。

國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布台中市新增8989例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，比台北8566例多，緊追高雄市的9437例。台中市議會今天召開定期會，國民黨台中市議員劉士州關心台中市確診人數超越台北市，市府將如何防疫。

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盧秀燕表示，這波疫情是世界級疫情，疫情自國外開始接著到台灣，發展特色先從北部開始，依據中央以及台中市的評估，北部流行後，中南部必須提高警覺。

盧秀燕指出，目前，台中市確診數六都排行第4，今天的數字不能掉以輕心，疫情中沒有人可以置身事外，每人都要加強防疫，對於確診者給予更多協助、服務、同理心，戒慎恐懼，全力以赴，做好防疫。（編輯：陳仁華）1110524

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