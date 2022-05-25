戶外活動噪音惹民怨 北藝調整後納入租用規定

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台北捷運公司舉辦的捷運盃校際街舞大賽日前在台北表演藝術中心戶外廣場舉行，有周遭居民反映噪音惱人，音樂的低頻甚至讓家中窗戶、地板都在震動。（台北捷運公司提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年5月25日

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北表演藝術中心戶外廣場日前舉辦活動，居民抱怨噪音惱人，甚至讓家中地板都在震動。北藝表示，收到居民意見，這場活動也是試營運一環，調整後將納入租用辦法規定。

耗時10年建造的台北表演藝術中心3月開始試營運，目前正在閉館進行優化，預計7月開幕、8月舉辦開幕儀式。

不過，台北捷運公司舉辦的捷運盃校際街舞大賽21日在北藝戶外廣場登場，卻有周遭居民反映，噪音令人崩潰，隔著劍潭路，家裡的每個角落都還能清楚聽到主持人講話內容，音樂的低頻甚至讓窗戶、地板都在震動，「士林區準備迎接第2個噪音小巨蛋」。

台北表演藝術中心行銷部經理黃文瀚向中央社記者說明，北藝室內場館空間測試已在4月底告一段落，戶外空間跟活動類型測試則在5月持續進行，捷運盃街舞比賽就是其中之一。

黃文瀚說，已經收到周遭居民的反饋，這對北藝來說是好事情，因為還在試營運階段，仍有時間調整，包含音量控制、容留人數、舞台面向與使用區域等，都會納入未來租用辦法規定中。

至於低頻震動問題，黃文瀚坦言，這是比較大的困難，可能可以透過在舞台面鋪設吸音、吸震材質布料來解決，但還需要再研究。

黃文瀚強調，居民的意見都有收到，目前剩下靠北邊的廣場測試還沒做完，將再找機會進行，並進行優化與改善，找到場館、使用者與居民間的平衡點。（編輯：方沛清）1110525