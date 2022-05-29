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新增1萬4848例 新北：20天來新低

2022/5/29 18:03
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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市衛生局今天公布今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1萬4848例，是近20天來的新低，但確診數仍高，呼籲大家仍要落實防疫，若快篩陽應盡速通報。

衛生局今天公布新增確診1萬4848例，居家照護執行中11萬6581人，居家隔離列管數3萬115人。

衛生局發言人高詩琪表示，新北市確診一度陸續攀高，但5月9日曾有1萬4179例的相對低點，隨後一路升高到5月18日2萬7230例的高峰，再來就逐步緩降，今天是近20天來的新低。

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她表示，在各項防疫措施落實下，近來確診人數確有緩降趨勢，但不排除可能有人因沒防疫保險理賠或請假需求而未通報，但若日後病況有變化，可能影響就診判斷及居隔日期，因此，她呼籲民眾在防疫上仍不能掉以輕心，快篩陽仍需盡速通報。

衛生局發布新聞稿表示，為了增加民眾查找疫情資訊的便利性，新北市18日建置「新北疫點通」網站，內容包含最新消息等5大類訊息，同時也提供居家照護影片，細介紹視訊診療、垃圾處理及居家清潔等服務，讓大家宅在家也能安心防疫。（編輯：李錫璋）1110529

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