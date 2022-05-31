新埔車禍處置疏失 竹縣警局：相關幹部加重懲處

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）天虹科技羅姓副總經理日前開車與機車騎士碰撞，騎士不治，新埔分局長林英煌陪同羅男製作筆錄引發爭議。竹縣警局指出，造成社會觀感不佳，加重懲處相關人員。

新竹縣警察局今天提供新聞資料指出，新竹縣警察局長楊哲昌，考監不周自請處分。新竹縣警察局副局長許豐統，記過一次。公關科長嚴永銘，維持申誡一次。新埔分局長林英煌，原申誡一次加重為記過二次。刑警大隊副大隊長吳仁志，記過一次。

新竹縣警察局說，有關家屬質疑關說妨害公正調查部分，為求公信並自清沒有高階警官介入關心此案，將由局長以下相關高階幹部，主動提供通聯紀錄以及通訊軟體對話紀錄併案移請新竹地檢署參辦，調查有無其他高階幹部、或友人介入關心或不法行為。

新竹縣警察局表示，另，關於這起肇事者聲明書來源，經查，確實是許豐統的友人提供給他以供警局參考，並無其他動機意圖，也未發現有其他警界高層指示或涉入。

新竹縣警察局指出，因相關人員行為不當，警局未能即時釐清案情，遭致外界觀感不佳，影響警察形象，將要求各級主管等，引以為戒，以防止類似案件再度發生。（編輯：張銘坤）1110531