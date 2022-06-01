桃米親水公園翻新啟用 來埔里「玩水樂一夏」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投縣埔里鎮桃米里親水公園休息2年後，將於3日重新啟用，埔里鎮公所推出首屆「埔里親水節」活動，規劃市集、藝文表演、生態體驗課程，讓民眾不需到外縣市，即可就近安全玩水。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）配合桃米親水公園翻新啟用，埔里鎮公所於6月3日至8月28日推出首屆「埔里親水節」，期間規劃市集、藝文表演、生態體驗課程，讓親子不需遠到外縣市，即可就近安全「玩水樂一夏」。

南投縣埔里鎮桃米里親水公園休息2年後，將於3日重新啟用，透過埔里鎮公所、行政院農業委員會水土保持局南投分局、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處與親水公園地主共同努力，克服管理困難將親水公園大翻修，並導入在地青年團隊經營管理，讓遊客有全新感受。

埔里鎮公所今天對外宣傳表示，為讓桃米親水公園更好，地主與地方社區協會共同討論，結合水保局南投分局、日管處、鎮公所建設規劃，思考如何解決垃圾亂丟、水池刷洗青苔、廁所整潔、保險等問題，透過公私協力永續經營，提供居民、遊客優質玩水空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鎮公所表示，經營團隊以互利共好的收入模式，維持親水公園免費營運及清潔維護等課題，目前園內設有公廁、淋浴間、公共垃圾桶等，定時清掃廁所及處理園區垃圾，還有服務台、早午餐店、「山系學堂」，呼籲使用者發揮公德心，共同維護美好環境。

配合親水公園開放，鎮公所規劃「埔里親水節」系列活動，包含山系市集、夢幻泡泡秀、魔術表演、音樂演奏、昆蟲標本製作、植物拓印、攀樹體驗、乾燥花製作、生態導覽等，活動期間6月3日至8月28日。（編輯：張芷瑄）1110601