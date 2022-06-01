兒童免費快篩發放開跑 竹市加碼小學生領2劑

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）中央流行疫情指揮中心今天起至30日期間，實施0至6歲兒童免費領取5劑家用快篩試劑。新竹市政府表示，將對國小學童加碼發放2劑，由校方通知後到校領取。

新竹市政府發布新聞稿表示，中央免費提供0至6歲幼兒快篩試劑，領取對象為105年1月1日（含）以後出生幼童，家長憑健保卡至竹市82家實名制健保特約藥局領取（https://reurl.cc/Kb9zln），並依身分證字號尾數單雙號分流，單號周一、三、五，雙號周二、四、六，周日皆可領取。

竹市府指出，為讓國小學童可以在有症狀時自行篩檢，市府也針對國小學童加碼發放每人2劑鼻腔式快篩試劑，依學校通知時間到校領取。

市府表示，針對幼兒園學童，市府已進行唾液快篩採買作業，未來將提供幼兒園孩童每人1劑唾液快篩，讓孩童於有症狀或復課時使用。

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市府表示，竹市5至11歲輝瑞兒童疫苗大型施打站施打服務已開放限額線上預約，自6月6日起周一至周五上午8時至11時、下午2時至5時，在新竹市立體育館施打站接種，今天起開放預約。

衛生局提醒，符合各劑次疫苗施打資格民眾可至各指定診所預約接種，若為設籍新竹市65歲以上長輩，今天起將贈送禮券與2劑快篩試劑，鼓勵民眾施打。（編輯：陳仁華）1110601