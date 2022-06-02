台中大肚清潔隊整理回收輔具 捐助弱勢送愛

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台中市大肚區清潔隊讓愛延續，化身「暖心推手」，逐一檢視、整理、消毒回收來的各式輔具，捐贈給當地有需要的機構或弱勢民眾。（台中市大肚區清潔隊提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月2日

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市大肚區清潔隊讓愛延續，化身「暖心推手」，逐一檢視、整理、消毒回收來的各式輔具，捐贈給當地有需要的機構或弱勢民眾，今年至今已捐贈26件輔具，盼幫助需要的人。

台中市大肚區清潔隊今天透過新聞稿表示，清潔隊日常清運及台中清潔月協助民眾清運大型垃圾時，常有回收輪椅、助行器、拐杖、醫療床等輔具，多因民眾意外受傷或疾病而短暫使用，功能仍正常。

大肚區清潔隊長何國仲表示，全新輔具價格不便宜，為使物盡其用、再次賦予回收物品新生命，隊員將整理、消毒後的輔具，陳列於當地的王田里活動中心，供疾病所需、行動困難的民眾使用。

何國仲指出，近期陸續有弱勢民眾家屬、社區護理之家或社區長照機構，甚至是台鐵追分火車站等人員與單位，派員前往登記挑選，其中以輪椅的需求性最高；此外，區隊也提供輔具運送服務，不方便出門的民眾也能收到輔具。

何國仲說，清潔隊今年度至今已捐贈輪椅9台、助行器7個、便器椅5座、拐杖2付、醫療床3張，共26件輔具，提供5個公益團體及照護機構、7個弱勢家庭領用。

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大肚區清潔隊班長林君諺說，休假坐火車時，看到隊上整理過的輪椅在追分車站重新服役，覺得心中很溫暖，能夠做一些好事、回饋社會，即使清潔工作非常辛苦也覺得很值得、很有意義。

台中市環保局長陳宏益表示，大肚區清潔隊資源回收送暖服務，深獲受贈者的感謝與好評，原本淪為垃圾的輔具，有了新使命、新主人，讓愛延續下去，也符合環保局資源回收再利用的理念。（編輯：李亨山）1110602