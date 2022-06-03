花蓮疫情高原期 縣府估6月中旬確診數下降

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮今天新增1246例COVID-19確診，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，人口密集的北區有減緩趨勢，中南區則慢慢增溫，縣內確診狀況穩定維持在高原期，預估6月中會逐漸往下降。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，朱家祥分析縣內確診人數圖表，5月16日起至今每日確診人數維持1000至1500人，2次超過1500人是因為校正回歸、大型機構統一通報，確診狀況基本上維持在高原期。

朱家祥指出，花蓮土地面積大、人口少，過往傳染病在花蓮型態以高原期為主，不會有暴增的高山樣態，高原期時間甚至比人口密集的北部、西部更久，推測這波疫情高原期還要維持半個月，才會逐漸往下，預估6月中旬後才會降到每日1000人以下。

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朱家祥指出，花蓮北區確診人數有減緩趨勢，中、南區人數則稍微增加，從專責病房使用率來看，北區剩餘量能多於中、南區，感謝玉里慈濟醫院上週從4床增加到16床，填補南區服務量能。

花蓮縣代理教育處長翁書敏說明全中運復辦規劃，預計7月辦理復賽，採閉門賽，分3階段進行，每階段進行5種競賽項目，7月27日前完成賽事，相關防疫計劃待中央核定後，會對外公布。1110603