提升自給率 南市提醒農友種飼料用玉米

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（中央社記者張榮祥台南4日電）面對疫情威脅及國際上俄烏開戰，農糧署為提升國內飼料用玉米自給率，2期作種植契作硬質玉米及青割玉，獎勵金分別達每公頃6萬元及3.5萬元。南市農業局提醒農戶保握時效申報。

農糧署為提升國產飼料供應量能，自今年2期作起放寬申領「綠色環境給付計畫」硬質（青割）玉米契作獎勵金適用範圍，放寬未具基期年資格特定農業區及一般農業區農牧用地，種植硬質（青割）玉米可申請契作獎勵金。契作硬質玉米及青割玉獎勵金，分別為每公頃新台幣6萬元及3.5萬元。

南市農業局今天呼籲未具基期年的農戶保握時效到公所申報。依農業局資料，今年台南市硬質及青割玉米種植面積合計約1萬2100公頃，面積及產量都是全國第一。鹽水區種植硬質玉米面積約2100公頃、學甲區種植面積也約1000公頃；新營、後壁、下營、將軍種植面積也頗多。

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農業局新聞稿指出，近來面臨極端氣候及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球供應鏈，加上俄烏戰爭引發國際局勢詭譎動盪等突發、不確定緊急事件，農糧署放寬申領「綠色環境給付計畫」對於硬質（青割）玉米契作獎勵金適用範圍，盼提高農民收益，增加種植意願，以提升國內飼料用玉米自給率。

農業局呼籲，有意願種植硬質玉米農友，即日起至7月31日；青割玉米6月15日至7月15日，攜帶證明文件並選擇公所申報，提醒務必在規定時間內完成申報作業，逾期不予受理。（編輯：孫承武）1110604