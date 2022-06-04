疫情衝擊公車營運 新北提6項紓困方案
2022/6/4 13:44（6/4 14:21 更新）
新北市政府交通局4日表示，今年新一波COVID-19疫情造成新北市公車營運下降5成，依據2021年疫情期間紓困方案，再次提出6項紓困措施，協助公車業者分散風險。（新北市交通局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年6月4日
（中央社記者沈佩瑤新北4日電）新北市交通局今天表示，COVID-19疫情衝擊，新北公車營運下降5成，提出6項紓困措施，包括預撥價差補貼款、離峰時段機動減班、持續提供防疫物資補貼等，助公車業者減少衝擊。
新北市政府交通局發布新聞稿指出，今年新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成新北公車營運下降5成，依據去年疫情期間紓困方案，再次提出6項紓困措施，協助公車業者分散風險。
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交通局表示，6項紓困措施首先是每月載客的價差補貼款均全數預撥，每月約新台幣1億元：其次是延長公車車齡1年，減輕需立即購車負擔（每輛車350萬元），再者就是配合客源下降，離峰機動減班，以減輕業者支出，尖峰班次盡量維持服務水準。
此外，暫予取消公車廣告收益原40%納入補貼款扣減項，每月約300萬元，並提前啟動運價調整機制，研討疫情期間載客營收變化，合理反映於運價及成本之中，另也持續提供防疫物資補貼，每輛車約570元，每月約140萬元。（編輯：李錫璋）1110604
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