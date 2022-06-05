花蓮疫情由北往南升溫 衛生局：和全國趨勢一樣

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（中央社記者李先鳳花蓮5日電）花蓮縣今天新增969例確診者，自3月底爆發至今累計3萬9535人染疫，縣內中南區專責病房滿床，衛生局長朱家祥指，近日玉里鎮確診人數增加，和全國趨勢一樣，染疫由北往南移動。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，端午節3天連假收假日，新增確診數低於千例，醫療院所（含衛生所）通報928例、外縣市醫療院所通報41例；其中19至64歲636例、12歲以下107例、65歲以上有172例。

花蓮北區專責病房餘裕收治量能有136床，但中區11床與南區28床都滿床。對此，朱家祥表示，中南區確實有疫情升溫的現象，以長照機構居多，像是玉里鎮昨天增加人數較多，與全國趨勢一樣，確診數量由北往南增加，但仍要長期觀察，每週定期分析各鄉鎮染疫情形。

朱家祥說明，明天開始第二輪家用快篩實名制，呼籲有需要民眾踴躍購買，以備不時之需。即日起至6月30日免費提供0至6歲幼兒5劑快篩試劑，家長可持孩童健保卡至全國近5000家販售的健保特約藥局或衛生所領取。另外，2歲以下的孩童不建議使用戳鼻子的快篩試劑。

針對暫停實體上課延至6月8日，教育處代理處長翁書敏說明，考量部分家長或學生需求，對於仍須到校之學生，學校務必妥為規劃與照顧，並供應午餐。（編輯：陳清芳）1110605