嘉縣府拍「運動營養」影片 教民眾居家防疫

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣衛生局今天推出「居家防疫運動營養愛注意」宣導影片，教授居家照護民眾，每天規律運動30分減輕焦慮感，注意6大類食物均衡飲食搭配，保持身體健康，對抗病毒。

嘉義縣衛生局長趙紋華今天召開防疫快報線上記者會表示，嘉義縣已累計2萬2900多人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中2萬2800多人居家照護，確診盛行率大概是台灣本島縣市最低，但目前確診人數較之前大量提升，疫情進入高原期。

趙紋華說，為建立居家照護民眾自身免疫力，今天防疫快報以「居家防疫運動營養」為主題，邀請嘉義縣營養推廣中心營養師洪慈姍上線，提醒防疫期間應注意6大類食物均衡搭配，每天運動30分鐘，衛生局也錄製「居家防疫運動營養愛注意」宣導影片，歡迎上衛生局網站觀看。

洪慈姍說，食材選購須遵循新鮮、原型、少加工3大原則，但隔離期間不能出門，可預先購買較營養的保久乳、鋁箔包裝豆奶，油脂部分可選擇無調味堅果取代，每餐蛋白質攝取一掌心大小的肉或魚，幫助免疫力生成。

另外，主食以全穀及未精製雜糧類為佳，也不要忘記攝取富含維生素C的水果如奇異果、芭樂，每日補充1500至2000cc水分。

趙紋華表示，國內防疫已走向共存模式，無論是哪種防疫規範，都要「內－顧營養」及「外－勤運動」，掌握「規律運動」、「均衡飲食」原則才能對抗病毒。（編輯：陳仁華）1110606