北市忠孝西路是否開放機車通行 交通局重啟評估

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台北車站前忠孝西路禁行機車逾40年，民進黨台北市議員阮昭雄（右）等人7日前往會勘，瞭解路段機車族用路權益，並呼籲用路權應公平對待；台北市交通局回應，將進行滾動式檢討和評估。（阮昭雄提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）台北車站前忠孝西路禁行機車逾40年，民進黨台北市議員阮昭雄等人今天會勘認為，許多機車族因此被迫繞道，呼籲用路權應公平對待；台北市交通局說，將進行滾動式檢討和評估。

由於上述路段禁行機車逾40年，交通局於民國107年曾評估解禁，但研擬發現恐引發車流堵塞而作罷。但近來有民團認為不合時宜，且將發起「騎上忠孝西」行動以表達訴求。

對此，阮昭雄今天偕同同黨籍台北市議員參選人趙怡翔、顏若芳和林延鳳一起到忠孝西路、館前路交岔口進行會勘，以瞭解路段機車族用路權益，以及釐清機車開放行駛可行性。

阮昭雄表示，用路權益需要得到公平對待，北市府距離上次評估報告已時隔多年，應該要更積極再做更詳細分析，並盡速在3個月內提出相關報告。

趙怡翔也說，自己近來接獲許多機車族陳情，認為忠孝西路禁行機車是不合理的，希望交通局未來評估能納入用路平權概念，檢視忠孝西路相關限制是否合理。

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另，顏若芳指出，機車族仍是龐大族群，用路公平性更應該被政府重視；林延鳳則強調，北市府應將評估工作交給外部的交通顧問公司，以免讓外界覺得是「打假球」。

交通局交通治理科長葉志宏回應表示，距離上次評估已事隔數年，現在時空背景和交通環境都不一樣，可進行滾動式檢討，將彙整相關數據資料後，進行相關評估，以交通安全為優先考量下，看能否適度放寬。（編輯：方沛清）1110607