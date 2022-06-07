綠島推飲用水共享平台 抽驗33家水質均符合標準

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東縣綠島鄉推廣飲用水共享平台，衛生單位1至5月抽驗33家參與業者，飲用水設備水質大腸桿菌皆符合標準，民眾前往綠島旅遊可安心飲水。

為減少到訪綠島遊客使用一次性瓶裝水，鼓勵民眾外出自備水杯、水瓶，減少垃圾產生，台東縣環保局於民國109年率先在綠島鄉推動飲用水共享平台，與當地機關及旅宿業者合作，在島上建立多個加水點，讓遊客可以到加水站免費取水

台東縣政府環保局今天發布新聞稿，每年都會檢驗自來水中重金屬、氰鹽、消毒副產物、揮發性有機物、農藥及其他影響健康物質等水質項目，也會對全縣飲用水共享平台業者的飲用水設備及飲水機供水品質等進行稽查抽驗作業，確保水質都符合標準。

今年度1至5月已抽驗綠島33家飲用水設備，水質中的大腸桿菌群皆符合飲用水標準，民眾前往綠島旅遊時可安心飲水。

環保局呼籲，來台東遊玩的民眾，到離島遊玩可自備環保杯，利用飲用水共享地圖或是環保署的「奉茶」APP，查詢到最近的供水點免費盛裝飲用水，以減少購買瓶裝飲料而產生的垃圾，守護民眾飲用水安全的同時，也能守護離島環境。（編輯：郭諭儒）1110607