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原民第16族 卡那卡那富族重建男子集會所傳統上梁

2022/6/7 15:52（6/7 16:11 更新）
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位於高雄市那瑪夏區的卡那卡那富族男子集會所7日舉辦上梁儀式，儀式遵循傳統，族人準備酒、肉、魚、年糕，耆老用酒祭祀天神、祖靈，將年糕沾到男子集會所祭壇主梁柱上，祈求男子集會所牢固堅韌，最後將年糕丟向族人以示分享喜氣。（高市原民會提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月7日
位於高雄市那瑪夏區的卡那卡那富族男子集會所7日舉辦上梁儀式，儀式遵循傳統，族人準備酒、肉、魚、年糕，耆老用酒祭祀天神、祖靈，將年糕沾到男子集會所祭壇主梁柱上，祈求男子集會所牢固堅韌，最後將年糕丟向族人以示分享喜氣。（高市原民會提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月7日
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）位於高雄那瑪夏區的卡那卡那富族男子集會所今天舉辦上梁儀式。卡那卡那富族為原住民族第16族，儀式遵循傳統，重建的男子集會所柱子專門採用在地50年以上杉木。

包括高雄市府秘書長郭添貴、高雄市原民會副主委陳幸雄、高雄市原住民議員陳幸富、那瑪夏區代理區長孔賢傑、台灣卡那卡那富族發展協會理事長施榮宗等人出席。族人贈刀給郭添貴，感謝高市府重視卡那卡那富族文化復振、重建男子集會所。

上梁儀式遵循卡那卡那富族傳統，族人準備酒、肉、魚、年糕，耆老用酒祭祀天神、祖靈，將年糕沾到男子集會所祭壇主梁柱上，祈求男子集會所牢固堅韌，最後將年糕丟向族人以示分享喜氣。

高雄市政府原民會主委阿布斯透過新聞稿表示，透過祭壇重建，讓高雄獨有的卡那卡那富族經由文化復振傳承下去，並且透過部落大學開設卡那卡那富族男子集會所紀錄課程，將重建過程珍貴傳統文化知識予以保存，完工啟用時將以傳統儀式慶祝。

原民會新聞稿表示，為遵循傳統，重建的男子集會所柱子採用在地50年以上杉木，由族人從公共造材中挑選，經防腐作業後搬運至祭儀場，作為興建祭壇重要材料。

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高雄市長陳其邁重視原住民傳統文化，去年3月至那瑪夏區視察，在地耆老希望將老舊卡那卡那富族祭儀場進行整修。經了解這項整修工程必要性後，由高市原民會著手辦理。工程去年12月開工，由於山區經常下雨造成工期展延，目前預計8月底竣工。

原民會表示，卡那卡那富族為台灣原住民族第16族的族群，也是只有高雄市特有族群，人數極少，所以文化保存特別顯得重要。考慮施工問題，以及族人希望新建祭場方向朝向聖山藤苞山，取其面對祖先意義，撥款新台幣630萬元重建，過程中遵循族人傳統辦理。（編輯：黃世雅）1110607

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