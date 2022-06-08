嘉市高中以下13日恢復實體課程 校園進行清消

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義市政府教育處今天宣布高中、國中、國小與幼兒園（含附幼）於13日恢復實體課程，恢復實體課程前，將進行全市校園清消作業。

嘉義市教育處長林立生表示，校園恢復實體課程後，若家長擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，可為其子女請「防疫假」，各校會審酌個案情形，從寬認定予以准假，且不列入出缺勤紀錄，另外若有學生符合不可到校的情形，須配合相關防疫規定。

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教育處指出，6月是畢業季，國中小畢業典禮維持「實體辦理」，師生須全程配戴口罩，原則不開放家長入校觀禮，但各校也可同步採線上直播，讓家長能同步參與。另考量畢業生能如期參加畢業典禮，國中、小學應屆畢業生維持遠距教學至就讀學校畢業典禮前。

教育處提醒家長，國中新生登記、報到將於6月16日至18日辦理，總量管制學校民生國中新生登記日提前於6月10、11日辦理。另因應疫情，新生登記報到以線上辦理為主，但也開放現場報到。（編輯：黃世雅）1110608