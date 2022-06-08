男子不當追求女保險員 竹縣警開出首張跟騷法告誡單

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（中央社記者郭宣彣新竹8日電）一名60多歲男子愛上保險業務員展開追求，到對方公司樓下等人，造成保險員困擾報案，警方獲報將男子帶回，經告誡後，依跟蹤騷擾防制法，昨天開立竹縣首張告誡單。

新竹縣警察局竹北分局今天向中央社記者表示，男子因投保認識一名50多歲女保險業務員，因而迷戀對方，常打電話騷擾，傳告白簡訊「我真的太喜歡妳了」、「我一直等妳的回覆」。

警方指出，女保險員後來也將他封鎖，但男子卻直接到公司樓下等她，女保險員決定報案。

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警方表示，獲報後，將男子帶回製作筆錄，男子只因愛慕女保險員，不斷以傳簡訊、到對方公司等騷擾，警方除告誡不得再犯外，而男子行為已符合跟騷法要件，依規定對男子開立書面告誡書。

警方提供新聞資料指出，跟蹤騷擾防制法6月上路，是為保護個人身心安全、生活私密領域及資訊隱私能夠免受侵擾，警方將持續強化執行跟蹤騷擾防制工作，以保障民眾安全。（編輯：張銘坤）1110608