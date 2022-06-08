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澎湖確診數升 兒童疫苗接種率已逾7成

2022/6/8 18:29
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（中央社澎湖縣8日電）澎湖COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數攀升，澎湖縣政府今天公布新增182例，還有一名接種2劑疫苗的92歲確診女性不治。另外，澎湖5至11歲兒童疫苗接種種率已逾7成。

澎湖縣政府表示，92歲女性長者己施打過2劑AZ疫苗，6日經診所通報確診，申請居家照護，7日因呼吸急性衰竭，送衛福部澎湖醫院急診，今天凌晨不幸過世，確切死因仍需由中央疫情指揮中心認定。

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澎湖縣政府表示，澎湖5至11歲兒童疫苗接種，全縣37所國小和9所幼兒園4569名學童中，目前完成莫德納與輝瑞兒童疫苗接種者，分別有1108和2278人，接種率逾7成。

澎湖縣政府今天公布新增182例確診案例，外籍人士4例、外縣市1例，其餘177例均為澎湖籍，以20至29歲和30至39歲年齡層，各為31人最多，年紀最小是10個月大男童，最長為101歲女性，除集中檢疫所和三總各收治1例外，其餘全數申請居家照護照。澎湖累積有3896例確診，目前還收治有1030人。（編輯：郭諭儒）1110608

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