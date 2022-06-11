急診戶外診療太辛苦 企業捐高市聯醫「戶外防疫站」

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為避免COVID-19疫情進入醫院，許多醫療院所會在急診室外架設帳篷為診療區，進行檢傷、採檢及治療，但病患和醫護都需承受風吹日曬雨淋，作業空間也有限。中央社記者曾以寧攝 111年6月11日

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）有感於疫情期間醫護與病患為避免院內感染，在急診室外帳棚診療的辛苦，企業捐贈高雄市立聯合醫院鋼構、隔熱且內有2座負壓艙的組合屋「戶外防疫站」，盼減緩過往困境。

為了避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入醫院，許多醫療院所會在急診室外架設帳篷為診療區，進行檢傷、採檢及治療，但病患和醫護都需承受風吹日曬雨淋，作業空間也有限。有企業捐贈高雄市立聯合醫院1座「戶外防疫站」，今天正式啟用，高雄市長陳其邁代表受贈，盼減緩過往急診戶外診療區的困境。

陳其邁致詞表示，防疫工作需要大家互相補位、發揮一加一大於二的效果。戶外防疫站結合所有醫護、檢驗等各部門醫療資源，提供民眾更有效率、最好的醫療服務。高雄現在處於疫情高原期，正是醫療負擔非常大、醫護人員很辛苦的時間，有了更好的診療環境，相信可以讓病患受到最好的照顧。

高市聯合醫院院長馬光遠表示，過往確診病患送到醫院，都要在戶外帳篷做檢傷分類或簡單處置，並等候醫院安排入院動線，以避免造成院內感染，如今有設備功能齊全的防疫組合屋，讓病患一送到就可開始治療。且聯合醫院目前正值改建，疫情過後空間也可以暫作輔助空間使用，或當成公共衛生據點。

代表捐贈的天正國際精密機械總經理萬文財說，看到醫護與病患在戶外風吹雨淋，覺得非常辛苦，自己也有員工遇到長輩染疫死亡憾事，因此希望盡快與企業夥伴合作興建防疫組合屋，最後僅耗時50天就興建完成，盼藉此對全體醫護人員致上感謝，也讓病患獲得照顧。

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高市聯合醫院資料指出，「戶外防疫站」使用高強度鋼構材質及隔熱建材建造，耐風、隔熱、排水都做得很好，將負責承接急診目前的檢傷、採檢及確診者初步醫療處置工作。也可有兒科醫療團隊進駐，為小兒快篩陽性患者進行診療及處方。

聯醫指出，戶外防疫站內有2座負壓艙，可作為急救、觀察和診療使用。其中負壓觀察室可容納3床留觀床，並配備氧氣筒、移動式呼吸器、移動式心電圖、電擊器、插管設備、急救設備等，可進行診斷及治療；負壓診察室則可容納6名患者，提供診視、處方及觀察恢復。（編輯：黃世雅）1110611

有感於疫情期間醫護與病患為避免院內感染，在急診室外帳棚診療的辛苦，企業捐贈高雄市立聯合醫院鋼構、隔熱且內有2座負壓艙的組合屋「戶外防疫站」，11日正式啟用，高雄市長陳其邁（中）等人出席剪綵。中央社記者曾以寧攝 111年6月11日

企業捐贈高雄市立聯合醫院鋼構、隔熱的組合屋「戶外防疫站」，11日正式啟用，其中負壓觀察室還配有氧氣筒、移動式呼吸器、移動式心電圖及各項急救設備等。中央社記者曾以寧攝 111年6月11日