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南投縣專責病房缺照護人力 防疫業務也急徵人才

2022/6/11 17:53
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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）疫情持續，南投縣衛生局表示，醫院照護人力面臨考驗，尤其確診者多為共病失能長者，專責病房照護如翻身拍背、抽痰等亟需照護輔助人力幫忙，疾管科也急徵防疫業務時薪人員。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布新增1584例確診。縣府衛生局透過新聞稿表示，南投縣5歲至11歲兒童疫苗接種率突破8成，達2萬222人；另外，今天在南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮衛生所設立的假日接種站則有646人接種。

衛生局指出，日前縣內傳出確診兒童疑似腦炎後，家長希望孩子接種疫苗意願大增，目前全縣5歲至11歲接種輝瑞兒童疫苗1萬3035人、施打莫德納7187人，以鄉鎮接種率排序，集集鎮95%最高，其次國姓鄉87%、水里鄉86%、竹山鎮84%、仁愛鄉83%，最低為中寮鄉70%。

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南投縣內除某家醫院將停車棚改成臨時病房引議論，另有人力不足等問題，衛生局表示，隨著確診累計人數增加，醫院照護人力也面臨考驗，尤其確診者多為共病失能長者，醫護人力緊繃下，專責病房照護工作如翻身拍背、抽痰、插尿管等，都需照護輔助人力幫忙。

衛生局指出，衛生福利部行文醫院可自行決定適合的照顧工作人員，不限照服員資格，經感染預防和控制訓練後，可到專責病房支援病患生活照顧工作，目前規劃1人可支援6床，提供每班新台幣5000元，盼減輕護理人員負擔；另外，衛生局也緊急徵才，歡迎具統計、資訊、美工、醫護人才加入防疫工作。（編輯：張芷瑄）1110611

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