北市青年職涯儲值護照成效差 議員揭達成率僅8%

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）民進黨台北市議員吳沛憶今天指出，北市自行推出的「台北青年職涯儲值護照」成效不彰，截至今年6月僅發放補助為66人，距預定關鍵績效指標KPI的750人，達成率僅8%。

台北市政府去年10月推出青年職涯儲值護照方案，市長柯文哲說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成青年失業，只要設籍北市18歲至29歲初次尋職青年，連續4個月失業，可提出申請，最高可領新台幣1萬5000元。

對此，吳沛憶今天發布新聞稿直批，北市自推的「台北青年職涯儲值護照」成效不彰，經調閱資料發現台北市勞動局的青年職涯護照方案迄今年6月僅發放補助66人，距預定KPI的750人，達成率僅8%。

吳沛憶批評，勞動局長陳信瑜向來好大喜功，很愛發新聞稿做大內宣，實際檢視成果卻奇差無比，根本是只會出一張嘴，幸仍有中央方案能幫北市勞工解燃眉之急。

由於申請者在接受相關諮詢後，只要使用就業輔導服務可獲得5000元補助，每月可申請1次，最多3個月。吳沛憶說，今年3月質詢本案時就發覺參與人數過低，但陳信瑜信誓旦旦稱能達成750人的預定KPI，時至今日顯然注定跳票，且柯文哲6月6日備詢時也坦承本案KPI難以達成。

吳沛憶指出，即便實際成效不佳，但勞動局先前卻仍大發新聞稿，聲稱此方案有效降低青年失業率，且為誇大業績，竟連15歲「童工」的失業率都算進來，但15歲者根本不能申請「青年職涯儲值護照」，何來成效。

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她說，這項計畫是發放補助，對有意使用北市就業輔導服務的青年來說，難以想像為何不去申請，除非是都不知道相關訊息，否則就是北市就業服務對青年族群來說根本不合用，即使有就業需求也不會去找就服處。

吳沛憶任位，勞動局必須深切檢討，為何所推政策不受青年使用，除檢討方案外，還要檢討整體就業服務措施對青年的吸引力，呼籲陳信瑜要踏實地做好本業，提出有利勞工的政策，並虛心檢討自身的不足，不能永遠都只想用口舌之快來迴避議會的監督和檢驗。（編輯：方沛清）1110612