漁民憂漁電共生抬高魚塭租金 南市府：審查納考量

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針對養殖漁民擔心漁電共生政策可能造成魚塭租金上漲，台南市政府13日發布聲明指出，市府在審查案場申請時，會將土地取得租金等因素納入考量。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市有養殖漁民反映，政府推行漁電共生政策可能造成漁塭租金上漲，台南市政府今天發布聲明指出，市府在審查案場申請時，會將土地取得租金等因素納入考量，以維護漁民權益。

台南市政府指出，漁電共生法令限制嚴謹，綠能業者承租或購地後，除了設置光電設施，無論室外型或室內型養殖案場，都必須有養殖事實，市府審查核發漁電共生案場時，會要求業者在原承租漁民同意配合新養殖模式的條件下，以原租金標準或更優惠租金，優先由原養殖漁民承租養殖。

台南市政府經濟發展局指出，漁電共生直接利害關係主體為魚塭地主及承租養殖戶，中央政策也規範綠能業者進場須取得地主與養殖戶雙重同意，且公版契約也訂定既有養殖戶優先承租權，以保障漁民工作權及維持魚塭持續生產。

經發局指出，目前中央規定，專區計畫建議人於計畫中皆須敘明養殖合作及光電配置模式，包含審查後進行環社檢議題辨認、初步可行性評估，經發局針對業者是否確行三方契約，除要求切結外，報告書也需就排除糾紛章節等部份進行可行性評估，再由農業局會進行專案計畫審查。

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台南市農業局指出，市府配合國家再生能源政策，以落實農地農用為原則推動設置漁電共生案場，在維持養殖生產前提下，分為「室內養殖屋頂型」及「室外養殖地面型」2種模式，利用室內養殖場屋頂、室外魚塭堤岸、引水渠道設置綠能設施，達到養殖與綠能雙贏。

農業局指出，無論室外型或室內型養殖案場皆須具養殖事實，本身不具養殖專業的綠能業者，仍須尋求相關技術及人力，以維持20年期間整體運作，相對保障在地就業機會。（編輯：卞金峰）1110613