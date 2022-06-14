確診者病逝後事 北市規劃二殯暫存擬下週可送行

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北14日電）確診者遺體火化爭議，北市議員陳建銘質詢，北市是否仍堅持24小時內火化、家屬能否瞻仰遺容。北市副市長黃珊珊說，已規劃二殯暫存場域供告別式送行，最快下週實施。

台北市長柯文哲今天列席台北市議會市政總質詢，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死者遺體火化爭議，無黨籍台北市議員陳建銘質詢指出，台北市政府現在是否持續執行確診死者要在24小時內火化遺體的指令；家屬現在能否見到死者最後一面及使用禮廳進行告別式。

黃珊珊答詢表示，最新中央來函公文還是說「盡速」，但提及地方政府可以因地制宜。

她說，北市府對此已於今天有初步計畫，將會在台北市立第二殯儀館尋找使用空間，讓確診者遺體在火化前可有暫存停靈處所，以及可以進行簡單的告別式送行。

黃珊珊指出，透明屍袋將於下週到貨，初步計畫將使用二殯火化場旁邊的空間，搭設帳棚作為確診者遺體暫存場域，以進行入殮、儀式及送火化等流程。

她說，今天下午4時許將到現場會勘、規劃動線，明天向柯文哲報告後，即可對外公告，預計最快下週可實施。

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針對確診者遺體火化爭議，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨天表示，考量公共衛生、火化量能等，按第5類法定傳染病規定處理、不會更改，強調主管機關及業者都會妥善處理。

衛生福利部疾病管制署2020年1月15日起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）列為第5類法定傳染病，明定確診個案死亡24小時內須通報當地主管機關，希望盡速火化或經衛生機關報准後深埋，但未要求24小時內完成。（編輯：戴光育）1110614