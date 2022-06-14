鄭文燦確診整體無症狀 居隔期間將視訊主持會議

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桃園市長鄭文燦表示，13日自行快篩結果呈現陽性，14日一早經視訊看診確定染疫，會依規定進行隔離，公務行程雖取消，但還是會以視訊方式進行各項會議，市政工作不會受到影響。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月14日

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市長鄭文燦今天確診COVID-19，衛生局長王文彥說明病情表示，目前只有輕微喉嚨沙啞、狀況良好，整體上應屬於無症狀，居隔期間也將透過視訊方式，繼續主持相關會議。

鄭文燦在臉書（Facebook）發文表示，昨晚回家感覺喉嚨有些不舒服，自行快篩結果呈現陽性，今天一早經視訊看診確定染疫，依規定進行隔離，公務行程雖取消，但還是會以視訊方式進行各項會議，市政工作不會受到影響。

王文彥在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中，也說明鄭文燦確診狀況，整體上屬於無症狀，因此仍會透過視訊方式主持防疫會議。

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王文彥指出，桃園市今天有4898例本土案例，較昨天增加，但65歲以上確診者比例又回到10%以下是好現象；市府預定在15日、17日、18日這3天，早上8時到12時、下午1時到4時，在桃園市的26個社區接種站開設莫德納長者接種專案。

王文彥說，專案將提供65歲以上長者，以及原住民55歲以上的第4劑疫苗接種，只要第3劑疫苗注射間隔滿5個月就符合資格，尚未完成前3劑疫苗接種的長者也可前往施打，以提高長輩疫苗覆蓋率。（編輯：陳仁華）1110614