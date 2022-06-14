花蓮確診降千人以下 衛生局估中旬後趨緩可期

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮縣今天新增962例COVID-19確診，衛生局研判6月中旬後疫情趨緩可期，但全縣50歲以上疫苗覆蓋率仍低於全國，呼籲長者盡速接種疫苗，降低感染後出現中重症或死亡風險。

衛生局長朱家祥下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，花蓮縣今天新增962例確診個案，這兩天確診數都在千人以下，與上週相比，確診人數下降，與之前所推測的6月中旬後降為千人以下、疫情趨緩，看起來很有機會。

朱家祥分析花蓮縣各年齡層疫苗覆蓋率，截至6月13日止，全國不分年齡接種第1劑、第2劑、第3劑分別為87%、78.7%、65.4%；而花蓮縣各劑次分別為85.3%、76.2%、60.6%，相較之下花蓮縣低於全國覆蓋率。

5至11歲學童於5月份開始施打疫苗，目前花蓮縣覆蓋率為69.7%，也低於全國3.3%，原因可能是施打疫苗前已有不少學童確診，而確診後3個月內無法施打疫苗因而造成數據落差。

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至於12歲至29歲年輕族群，接種疫苗比率已和全國接近，朱家祥說，「青、中、壯年都有9成以上，但50歲以上年齡越大接種率越低」；呼籲長輩盡速施打疫苗，才能降低一旦感染後出現中重症或死亡風險。

另外，教育處代理處長翁書敏說明今天校園疫情狀況，新增16所學校有部分班級確診，實際停課狀況依各校通知家長為準；未入校園而確診的新增111名學生、14名教職員，合計125人確診，但不影響實體課程。（編輯：陳仁華）1110614