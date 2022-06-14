教大家說動人故事 編劇魏嘉宏6/19談實務不藏私

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）一部電影的誕生，劇本是籌拍成功與否的關鍵，新北市文化局19日將邀曾以電視劇「六局下半」入圍金鐘獎的資深編劇魏嘉宏，在府中15分享劇本創作空間，教大家如何說動人的故事。

新北市政府文化局今天表示，好的電影需結合製片、編導、攝影、剪輯、行銷宣傳等劇組團隊共同努力，才能呈現完美的作品；一部叫好又叫座的劇情片及動畫片，更是要先構思成故事精彩又具可拍性的電影劇本。

文化局說，「府中15」是新北市重要的影音藝術發展據點，為引領民眾一窺影像創作的奧妙，推出「電影行業必備密技」系列講堂，19日主打「編劇新手魔法入門」，歡迎對編劇寫作有興趣的民眾免費報名參加。

文化局新聞稿表示，首場講堂19日邀請資深編劇魏嘉宏主講，他曾以電視劇「六局下半」入圍金鐘獎，且多次獲選文化部優良電影劇本獎，希望他豐富的實務經驗，協助產學界培養故事人才。

魏嘉宏不藏私，將分享如何把故事說到大眾都想要看、想要聽，並透過編劇轉換成獨特的故事發展；引導民眾悠遊於劇本文字創作的空間，進入電影業界專業技能殿堂，奠定入行基本功。

文化局說，府中15長期規劃多元類型的主題策片，選映藝術電影、紀錄片、實驗類型等，提供影視愛好者觀影交流平台；也舉辦各式藝文展覽、播映動畫影片，扎根培育影視人才。（編輯：李錫璋）1110614