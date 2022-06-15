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竹縣湖口衛生所新建啟用 提升醫療資源照顧長者

2022/6/15 16:43
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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣湖口鄉衛生所新建大樓今天啟用，副縣長陳見賢出席表示，透過醫療資源提升，能照顧偏鄉長者，未來，將連結社區服務，成為當地長照服務平台。

新竹縣衛生局提供新聞資料指出，原湖口鄉衛生所位於湖口鄉公所內，建築廳舍老舊狹小，硬體設施無法提供民眾完善的醫療保健服務，透過新建衛生所，並更新相關設備，提升醫療保健服務量。

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衛生局說，湖口鄉衛生所新建為地上4層樓建物，1樓為醫療保健服務區，有掛號室、診療室、檢驗室等。2樓是日間照顧中心，可容納30名長者。3樓為行政辦公區，有醫護及行政人員辦公室、小型會議室等、4樓是檔案室。

湖口鄉衛生所護理長劉玉芬說，新的衛生所符合無障礙設施及高齡友善服務空間，尤其，在服務區的掛號櫃台、候診室、診療室及接種室等，都具有友善診療服務及功能，讓民眾接受醫療及長照服務流程，更加流暢與便利。（編輯：陳政偉）1110615

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