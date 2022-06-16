新北推美感掃具 家長怨不易擰乾配色易髒

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民進黨籍新北市議員彭佳芸（左）與鄭宇恩（右）16日表示，校園掃具拖把從紅綠色換成淺色系，但仍是傳統的拖把頭，孩童力氣根本擰不乾，也有接觸病毒傳染疑慮，應參考新式拖把設計，以更省力、有效率清潔地板。（民進黨新北市議會黨團提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年6月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府將掃把、畚斗、拖把改成奶茶色、米色、黑色等大地色系；家長反映配色易髒，且孩童不易擰乾，也有接觸病毒疑慮，應改造的是教室掃具箱要通風，才不讓濕拖把發臭。

民主進步黨籍新北市議員彭佳芸與鄭宇恩下午開記者會表示，校園掃具拖把從紅色換成淺色系，但仍是傳統的拖把頭，孩童的力氣根本擰不乾，也有接觸病毒傳染疑慮，應參考新式拖把設計，以更省力、有效率清潔地板。

她們說，拖把設計不佳，淺色外觀易使掃具髒污；教育局「美感培力課程計畫」看不出學習成效，北部各校逐漸委外清潔校園，新北教育局改造掃具，是反其道而行，有導師乾脆自挑腰包或從班費添購支用新掃具。

市府教育局回應表示，改造掃具是從色彩設計、到學生收納管理、垃圾分類的生活美學發想，設計思考過程嚴謹，透過田野調查、色彩分析、設計工作坊及廠商座談會，瞭解現況問題。

教育局說，邀老師與設計師參與工作坊，設計出無彩及大地色系之美感掃具，後續將調查學校的意見，漸進式改善，並朝向掃具部件可拆裝更換，適用更多年齡與情境又環保耐用。

民安國小衛生組長金偉婷表示，可指導孩子如何將棉拖把棉線垂直後，旋轉置入學校現有的擰乾器中，像吃義大利麵一樣，孩子也可學習如何掃地、拖地。

金偉婷說，不同年齡層的學生需認識各種顏色、學習配色，解讀顏色的意義，公共空間以簡潔不飽和色調設計，可立即解決校園環境視覺混雜。

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新泰國中視覺藝術老師羅俊驛表示，學校改造空間可讓學生體認美感的重要性，所搭配的教具、掃具也要融入環境、不衝突，現場教學空間與時俱進，才能更讓學生明白色彩的重要性。

設計師官佩萱與黃苡蓁表示，傳統掃具的紅色等鮮豔顏色，不屬於自然色系、不是常用色系，不易融入校園環境，換裝的低彩度的掃具看起來很舒服、降低視覺衝擊，讓掃具能與整體環境更和諧融入。（編輯：方沛清 ）1110616