桃市府估疫情穩定降 再推長者第4劑疫苗接種專案

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市府今天指出，評估近2天市內確診數，疫情呈穩定下降趨勢；為持續提升市內長者COVID-19疫苗覆蓋率，將再開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT疫苗及高端疫苗接種專案。

桃園市政府新聞處下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心公布桃園市今天新增4093例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，較昨天的4611例，下降11.23 %，其中65歲以上個案占9.65 %、18歲以下個案占20.85 %，疫情呈現穩定下降的趨勢。

桃園市衛生局長王文彥指出，桃園市在15日、17日及18日提供長者莫德納疫苗接種專案，3天共接種4萬1363人，其中施打第4劑的長者共有3萬8357人，占符合接種資格7萬2788人中的52.7%。

王文彥說，為持續提升長者疫苗覆蓋率，市府將於22日、24日、25日再開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，提供滿65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑疫苗已滿5個月的長者接種；至於尚未施打第1、2、3劑的長者，也可利用這3天進行接種。

王文彥表示，市府今天上午在桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、楊梅區楊心國小及龜山區自強國小開設「莫德納兒童疫苗第2劑快打站」，共施打813人。

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另外，有關未滿12歲學童基礎劑間隔縮短案，將以入校接種為主，但未在學校施打的5歲至11歲兒童，仍可由家長陪同至市內的合約醫療院所接種疫苗。

王文彥指出，桃園市18日社區醫療採檢站看診人數降至241人、核酸檢測（PCR）採檢人數共357人，較17日再減少一些，因此從20日起，社區醫療採檢站每日將維持開放2站至3站，民眾可就近選擇有提供陽性判讀服務的30家醫院及269家診所尋求醫療照護服務。（編輯：戴光育）1110619