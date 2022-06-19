高市府疫苗預約整合診所資訊 22衛生所開莫德納專診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄19日電）高市府整合各基層診所COVID-19疫苗專診資訊，今天下午4時起，上市府網站就能預約接種各廠牌疫苗（無輝瑞兒童疫苗）；22區衛生所也將開莫德納疫苗專診，提供2600劑。

高雄市政府今天發布新聞稿指出，整合各基層診所COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗專診資訊，今天下午4時起可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，有AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗，供民眾就近接種。

衛生局表示，明天起也將陸續在22區衛生所開設莫德納疫苗專診，共提供2600劑，年滿6歲即可前往接種，不限劑次，須先電洽各衛生所預約。

衛生局簡任技正潘炤穎說明，高雄市今天新增7382例COVID-19本土確診個案，盛行率達12.97%；65歲以上高齡族群盛行率9.73%，強烈建議符合接種資格者趕快安排疫苗接種。

潘炤穎指出，疫情趨勢持續穩定緩降，截至目前高雄市COVID-19確診個案97.7%為輕症或無症狀，進行居家照護，專責病房空床率目前為52.6%。（編輯：陳仁華）1110619