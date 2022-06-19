KEELUNG地標遭雷擊受損當機 基隆市府搶修

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2022城市博覽會10日在基隆登場，知名地標KEELUNG也成光影舞台。（立法院提供）

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市今天下午雷聲大作，位於虎仔山的KEELUNG地標，連續遭落雷擊中，導致部分系統受損當機，工程人員正極力搶修中。

基隆市政府為全面改造KEELUNG地標燈具和硬體等設備，2月19日將地標熄燈封閉施工，5月23日以嶄新面貌點燈亮相，當天更亮出「Love 防疫加油」跑馬文字鼓舞人心。

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市府晚間發布新聞稿表示，基隆市區在下午約4時不斷有落雷情形，虎仔山KEELUNG地標因位於高處，以致連續遭落雷擊中，導致部分系統受損當機無法運作。

雷雨停止後，觀光及城市行銷處隨即通知工程人員趕到現場搶修，但仍有部分燈板無法立即修復，市府觀銷處除要求廠商盡速將設備修好，也對今天許多遠道來基隆卻無法一睹基隆地標風采的外縣市民眾表示歉意。（編輯：陳仁華）1110619