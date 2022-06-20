更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台
生活

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹山擬設綠能中心處理垃圾 鎮民將成立自救會

2022/6/20 13:31（6/20 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣政府擬在竹山鎮興建綠能永續中心，篩選垃圾後製成以塑料為主的固態衍生燃料，解決垃圾堆積問題，竹山鎮長陳東睦（圖）號召鎮民一起「硬起來」，將成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並由他擔任自救會長。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月20日
南投縣政府擬在竹山鎮興建綠能永續中心，篩選垃圾後製成以塑料為主的固態衍生燃料，解決垃圾堆積問題，竹山鎮長陳東睦（圖）號召鎮民一起「硬起來」，將成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並由他擔任自救會長。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣政府擬在竹山鎮興建綠能永續中心，篩選垃圾後製成以塑料為主的固態衍生燃料，解決垃圾堆積問題，但遭鎮民反對，鎮長陳東睦將在22日進一步成立反對自救會並擔任會長。

南投縣長林明溱15日宣布將投資新台幣約15億元，以BOT模式打造日處理垃圾量360公噸的綠能永續中心再生燃料製造廠，強調「絕不是焚化爐，不會焚燒垃圾」，各鄉鎮垃圾集中後，以貨櫃運往綠能中心，不會產生轉運污染，啟用後6年內去化全縣20萬公噸暫置垃圾。

由於地點規劃在竹山鎮，引起竹山鎮長陳東睦、當地民代、鎮民反對，聲浪持續，陳東睦今天透過新聞稿表示，號召鎮民一起「硬起來」，成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，由他擔任自救會長，預計22日上午10時在鎮公所禮堂舉辦自救會成立大會，邀居民響應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳東睦指出，為表達捍衛竹山決心，集結民意代表、里長、社區協會理事長及關心竹山的民眾成立自救會，幹部已開始進行鎮民連署作業，希望透過一步一腳印、面對面溝通方式，讓更多人不被縣府文字瞞騙，呼籲鎮民一起簽署，並在自救會22日成立當天以行動支持。

陳東睦強調，縣府要建設竹山絕對歡迎，但「要建設來垃圾」一定堅決反對到底；他說，垃圾問題已困擾南投縣20多年，期待要競選下任南投縣長的各黨參選人應提出完整環保政策，而不是空喊口號，更不要一意孤行不尊重地方民意，應讓鎮民決定。（編輯：黃世雅）1110620

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族