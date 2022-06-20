竹山擬建綠能中心引反彈 投縣府：選址是專業評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投縣政府擬在竹山鎮興建綠能永續中心，引起當地民眾反彈，環保局長李易書（圖）20日表示，選址是專業評估，無關政治，考量因素包含廠址當地人口密度低且靠近國道南雲交流道，轉運車不經竹山市區。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）投縣府擬在竹山鎮興建綠能永續中心引反彈，環保局長李易書說，選址專業評估，無關政治，考量因素包含廠址當地人口密度低且靠近國道南雲交流道，轉運車不經竹山市區。

南投縣政府擬在竹山鎮興建綠能永續中心，篩選垃圾後製成以塑料為主的固態衍生燃料，引起竹山鎮長陳東睦與鎮民反對，為化解認知落差，縣府環保局29日下午在竹山工業區召開公聽會，盼鎮民及全體縣民支持此正確、重大政策，讓南投居住環境更乾淨。

李易書今天接受媒體聯訪表示，選址竹山鎮是經顧問公司評估，考量因素包含地點位於南投及雲林交界，居住人口密度低；交通便利，運輸車輛可經濁水溪旁砂石專用便道或國道到達，轉運車不進市中心，且預定廠址位在竹山掩埋場旁，可統整管理環保設施。

李易書說，選址是專業評估結果，絕對無關政治，也非倉促決定，綠能中心僅篩選垃圾，無改變垃圾性質，因此屬免環評設施，將引進歐洲最新垃圾分選技術，將垃圾分類後製成固態衍生燃料，供民間事業單位取代煤炭使用，最後只會剩約2%到3%不可燃物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李易書強調，綠能中心不是焚化廠，沒有垃圾燃燒行為，廠區是密閉式建築，營運後依處理量運入垃圾，廠區不會堆置垃圾發出惡臭，加上垃圾會在各鄉鎮轉運站集中減少體積後以密封轉運車送到綠能中心，除單日進出車次很少，更不會有垃圾車在竹山「趴趴走」。

李易書表示，興建垃圾處理設施是縣內重大議題，絕對會充分傾聽民意，做出最適合政策，不躁進、不草率，消除民眾疑慮請鎮民放心，公聽會是第一步與在地民意的溝通，絕不是最後一步。（編輯：陳仁華）1110620