台南國8平交路口將立體化 回堵瓶頸可望改善
2022/6/20 18:15（6/20 19:01 更新）
台南市長黃偉哲（前排中）20日前往「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」預定地附近視察，他表示，未來國道8號與南133線平交路口立體化後，可改善主線車流易延滯回堵問題。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月20日
（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市國道8號與南133線平交路口易造成主線車流延滯及衍生交通事故，台南市政府爭取路口立體化改善，目前由交通部高速公路局規劃中，完成可望提高國道8號主線行車效率。
市長黃偉哲下午前往「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」預定地視察，並了解「國道1號永康交流道聯絡道工程」中於近日完成的南133線聯絡道工程。
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工務局長蘇金安簡報指出，為改善國道8號與南133線平交路口交通問題，已獲中央通過辦理「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」，總建設經費約新台幣22.05億元，由中央負擔19.4億元、市府負擔2.65億元，工務局將全力協助高公局規劃平面道路銜接及取得相關用地，以利早日完成高架橋。
黃偉哲接受媒體聯訪表示，未來國道8號與南133線平交路口立體化後，可改善主線車流易延滯回堵問題，提高國道8號快速運輸服務效能，利於大台南生活圈開發與台南科學園區高科技產業發展，並大幅降低交通意外事故發生機率。（編輯：陳仁華）1110620
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