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梅雨減產逾半 湖口鄉辦瓜瓜節行銷挺農民

2022/6/22 15:27（6/22 15:46 更新）
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今年受到梅雨季影響，新竹縣湖口鄉瓜田農損約5成以上，產量雖減但品質不降，湖口鄉農會25、26日將在好客文創園區辦「瓜瓜節」，行銷在地農特產，22日並舉辦宣傳活動。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月22日
今年受到梅雨季影響，新竹縣湖口鄉瓜田農損約5成以上，產量雖減但品質不降，湖口鄉農會25、26日將在好客文創園區辦「瓜瓜節」，行銷在地農特產，22日並舉辦宣傳活動。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月22日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）今年受梅雨影響，湖口鄉瓜田農損約5成以上，產量雖減但品質不降，湖口鄉農會今天表示，為力挺農民，將於25、26日在好客文創園區辦「瓜瓜節」，行銷在地農特產。

新竹縣政府發布新聞稿指出，湖口瓜瓜節將在6月25、26日於好客文創園區登場，現場展售大西瓜、鳳光、甜美人西瓜、哈密瓜、造型小南瓜、巨無霸南瓜等，也向民眾介紹各種瓜果特質，也讓民眾了解農作物。

湖口鄉農會總幹事周星江說，鄉內種植不同的瓜果，西瓜、洋香瓜各占20公頃、地瓜6公頃、南瓜10公頃，品質都良好且穩定。

周星江表示，受今年梅雨期降雨量多的影響，造成瓜田農損5成以上，產量降低，但品質不降，也藉由這次「瓜瓜節」，行銷、推廣農特產。

縣府表示，「瓜瓜節」將在25、26日登場，除展示各種瓜果外，也安排火舞演出、闖關遊戲等，邀請民眾在遵守防疫規定下，前來參加，一同品嚐在地生產的好滋味。（編輯：李錫璋）1110622

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