苗栗山釀浪漫音樂祭7/15登場 竹南運動公園開唱

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苗栗縣政府23日舉辦記者會宣傳將於7月登場的「2022苗栗山釀浪漫音樂祭」活動，音樂祭代言人、歌手許維芳（右5）與縣長徐耀昌（左4）等人出席。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月23日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣政府舉辦「2022苗栗山釀浪漫音樂祭」7月15、16日在竹南運動公園登場，除邀請畢書盡、戴愛玲等歌手演唱，也結合在地青年品牌「菁市集」，展現苗栗青年創意與熱情。

苗栗縣政府勞工及青年發展處今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，音樂祭代言人許維芳現場演唱新歌「等等等」為活動暖身，她甜美嗓音令與會人士提前感受夏日音樂會的浪漫氛圍。

苗栗縣勞工及青年發展處長彭德俊指出，「2022苗栗山釀浪漫音樂祭」於7月15、16日在竹南運動公園舉辦，將邀請17組藝人包含畢書盡、戴愛玲、五堅情、蕭秉治、原子邦妮等，以及苗栗青年學子組成的學生社團接力演出。

彭德俊說，音樂祭活動獲18家企業單位贊助促成，除精彩演唱會外，也結合苗栗青年品牌市集「菁市集」展售，現場也有充滿甜蜜氣息的裝置藝術拍照區、每日好康抽獎活動，完成指定任務就能免費獲得抽獎券，獎項有Gogoro、iPhone13 mini、JBL藍牙音響等，希望在暑期提供青年朋友暫離城市喧囂的輕鬆浪漫時光。

苗栗縣長徐耀昌出席記者會表示，縣府積極招商引資，除了媒合勞工朋友與企業找到合適工作與人才外，並培養青年朋友一技之長輔導創業築夢。

徐耀昌指出，最重要的是希望苗栗青年鮭魚返鄉，順利就職創業外，也能就近照顧家庭，期待透過音樂演出與創意市集等活動，展現苗栗山城的熱情與活力。（編輯：戴光育）1110623