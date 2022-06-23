羅致政稱確診未接關懷電話 新北：有打電話和簡訊

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民進黨籍立委羅致政（圖）23日表示，他確診期間沒接到關懷電話，也沒有關懷箱，不知道新北市在做什麼；衛生局指出，負責的板橋亞東醫院確認有打通電話，且有紀錄可查詢。中央社記者黃旭昇新北攝 111年6月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）民進黨立委羅致政今天表示，他確診期間沒接到關懷電話，也沒有關懷箱，不知道新北市在做什麼；衛生局說，確認有打通電話且有紀錄，並以簡訊提供解隔資訊及康復者關懷訊息。

羅致政今天參加新北市小英之友會「全民互助，疫情安度」服務關懷據點揭牌儀式致詞表示，自己日前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診隔離，但沒有收到新北市政府任何一通關懷電話，唯一收到一封簡訊就是要上傳基本資料。

羅致政說，自己的辦公室同仁與家人，共有6、7人確診，也沒有1人接到新北市府打電話關心，更沒有收到關懷箱，因市府5月中旬就沒有再送關懷箱；雖然看起來沒什麼，但對民眾非常重要。

羅致政說，自己有高雄的立委同事確診，在台北市隔離，接到2通高雄市某區關懷中心、環保局打的電話，台北市市府、某區關懷中心、清潔隊也打了3通，共接到5通電話。他身邊的人，在新北市隔離沒有人接到類似關心電話，「不知道新北市在忙甚麼」。

新北市府民政局表示，民政單位致電關懷的對象是居家檢疫或居家隔離者，確診者會由衛政單位或醫院給予關懷。

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市府衛生局秘書高詩琪晚間告訴中央社記者，經向負責的板橋亞東醫院主管查詢，確實有打關懷電話給個案，且有接通電話，這些在醫院都有紀錄可查詢。亞東醫院於居家照護期間，主動發送分流健康評估簡訊，並以電話聯繫關懷、提供解隔資訊及傳遞康復者關懷訊息。

至於新北居家關懷包，5月8日起，因中央疫情指揮中心宣布調整密切接觸者匡列，以同住親友為原則，並取消居家隔離者電子圍籬，因此，確診者的關懷箱調整關懷包，不再主動配送，確診者若有需要關懷包（內含1支快篩劑、衛教等資料），可委託親友至各區公所領取。（編輯：方沛清）1110623