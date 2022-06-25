6千名長者預約第4劑 嘉市啟動大型快打站應對

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嘉義市衛生局長廖育瑋表示，6000多名設籍嘉義市65歲以上長者、55歲以上原住民預約接種第4劑COVID-19疫苗，25、26日市府在港坪運動公園體育館開設大型快打站消化接種人潮，25日預計有4000多人接種。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月25日

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（中央社記者蔡智明嘉義市25日電）嘉市今、明2天在港坪運動公園體育館設置大型快打站，為6000多名預約施打第4劑COVID-19疫苗長者提供快速接種服務，並在戶外設高架帳篷、防滑地毯，避免長者等待時受日晒雨淋。

嘉義市衛生局長廖育瑋接受中央社記者採訪表示，6000多名設籍嘉義市65歲以上長者、55歲以上原住民預約接種第4劑COVID-19疫苗，今、明2天市府在港坪體育館設大型快打站消化接種人潮，今天會有4000多人接種。

廖育瑋說，接種採用「宇美+1」方式，讓「醫護動長輩不動」，接種過程流暢。近日太陽大又有午後雷陣雨，市府在港坪體育館外設高架帳篷、防滑地毯，長輩等候時不受日晒雨淋，現場也可借用輪椅等，舒適又安全。

廖育瑋說，長輩們接種疫苗就送中央提供價值新台幣500元及市府加碼500元的商品卡和2劑快篩劑；可享有由市府負擔「疫苗接種特約計程車」每趟80元補助。

此外，65歲以上（55歲以上原住民）市民6月30日前到嘉義市疫苗合約院所接種任一劑或任一廠牌COVID-19疫苗，一樣可領取總計1000元商品卡及2劑快篩劑，非設籍嘉義市的民眾也可獲得500元商品卡及2劑快篩劑。

嘉義縣府今天則在水上國小等地開設大型接種站，為長者接種第4劑疫苗，及小朋友接種第2劑輝瑞BNT兒童疫苗。縣、市政府都呼籲民眾盡快接種，可使社區免疫力更提升，讓疫情早日趨緩。（編輯：謝雅竹）1110625