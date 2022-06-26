輝瑞兒童疫苗第2劑 屏東縣3校27日率先開打

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）全台疫情緩降，為讓學童可以安心放暑假，屏東縣政府自27日起將進入校園施打輝瑞兒童疫苗第2劑，首日安排信義、仁愛、高士共3所國小施打，力拚月底完成。

縣府衛生局統計，今天新增1655例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診1509人，占確診量91.2%；截至26日，居家照護累計9萬6118人。

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縣府今天發布新聞稿指出，5至11歲輝瑞兒童疫苗校園第2劑，27日開打，首日有屏東市信義國小、仁愛國小及牡丹鄉高士國小3所學校，衛生局提醒家長，兒童施打疫苗前不可熬夜、空腹，施打後要多喝水，2天內避免劇烈運動，施打部位疼痛可用冰敷緩解，接種後2週內，密切觀察孩子有沒有不舒服的地方。

縣府配合中央政策，7月1日起實施第3輪快篩試劑實名制販售，每個販售據點每天配送份數117份，取消單雙號的購買限制，屏東縣內有153家販售點，民眾可以上衛生局官網查詢，就近購買。（編輯：陳仁華）1110626